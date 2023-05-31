مدير الطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا لا يزال هشا وخطيرا للغاية

حث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولية، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دعم خمسة مبادئ لا لبس فيها تهدف إلى منع "حادث نووي" وسط الحرب في أوكرانيا، التي دخلت الآن في الشهر الخامس عشر.

حذر مدير الوكالة، رافائيل جروسي، في تقرير قدمه بشأن آخر التطورات، من أن الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، لا يزال هشا وخطيرا للغاية.

كما نبه أن العمليات العسكرية تستمر في المنطقة "وقد تزداد بشكل كبير في المستقبل القريب".



دحرجة النرد

تعرضت محطة زابوريجيا للقصف أثناء الحرب، وفقدت الطاقة خارج الموقع سبع مرات واضطرت إلى الاعتماد على مولدات الديزل في حالات الطوارئ "خط الدفاع الأخير ضد حادث نووي".

وقال جروسي للسفراء: "نحن محظوظون لأن الحادث النووي لم يحدث بعد".

وأضاف: "كما قلت في مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس الماضي - نحن ندحرج نرد، وإذا استمر هذا في يوم من الأيام ، فإن حظنا سوف ينفد لذلك، يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لتقليل فرصة حدوث ذلك".

طلب خاص

استذكر جروسي أن أزمة أوكرانيا تمثل المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها خوض الحرب وسط مرافق برنامج الطاقة النووية الرئيسية.

وقال إن العديد من المحطات النووية الخمسة والمرافق الأخرى في البلاد قد تعرضت للقصف المباشر، وقد فقدت جميع المصانع النووية الطاقة خارج الموقع في مرحلة ما.

وحافظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجودها في محطة الطاقة النووية زابوريجيا منذ سبتمبر، فقد سيطرت القوات الروسية على الموقع في الأيام الأولى من الصراع، مع "انخفاض كبير" الموظفين الأوكرانيين الذين يقومون بعمليات.

وعلى مدار الحرب، قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا بدعم سبعة أعمدة لا غنى عنها للسلامة والأمن النووي، والتي تشمل الحفاظ على سلامة المرافق وضمان إمدادات الطاقة الآمنة خارج الموقع.

ولقد أصبح الوقت عاملا مهما. يجب أن نمنع التسريبات الخطير للمواد المشعة ".



خمسة مبادئ ملموسة

بعد مشاورات مكثفة، بما في ذلك الجانبين، طور جروسي خمس مبادئ ملموسة ضرورية لتجنب "حادثة كارثية" في محطة زابوريجيا النووية.

وقال: "لا ينبغي أن يكون هناك أي هجوم من أي نوع من أو ضد المصنع، ولا سيما استهداف المفاعلات، أو تخزين الوقود، أو البنية التحتية الحرجة الأخرى، أو الموظفين".

وأضاف: "لا ينبغي أيضا استخدام المصنع النووي كقاعدة للأسلحة الثقيلة، مثل قاذفات الصواريخ المتعددة، أو الأفراد العسكريين الذين يمكن استخدامهم لهجوم ينبعث منه".

وتابع: "إن الطاقة خارج موقع المحطة لا ينبغي تعريضها للخطر، ويجب بذل جميع الجهود لضمان بقائها متوفرة وآمنة دائما".

وعلاوة على ذلك، يجب حماية جميع الهياكل والأنظمة والمكونات الضرورية للتشغيل السليم والآمن للمصنع من الهجمات أو التخريب. أخيرًا، لا ينبغي اتخاذ أي إجراء يقوض المبادئ".

واختتم جروسي بالقول: "اسمحوا لي أن أقول شيئا بوضوح للغاية: هذه المبادئ لا تضر بأحد وصالح الجميع. هي فقط لتجنب حادث نووي ممكن".