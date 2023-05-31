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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آدم هودج اليوم الأربعاء أن البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي، وذلك باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وإنه يقيم الوضع بالتنسيق مع الحلفاء.


وقال هودج - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه للأمن القومي يقيمون الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء"، مشيرا إلى أن البيت الأبيض دعا جميع الدول لإدانة الإطلاق الكوري الشمالي.
 

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق اليوم "فشل" عملية إطلاق ما وصفته بـ"الصاروخ الفضائي" الذي كان يحمل قمرا للاستطلاع العسكري، وذلك بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود مما أدى إلى سقوطه في البحر.

 

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