بعد فوزها .. عمل فني لـ مصرية على متن مركبة فضائية صينية

أعلنت السفارة الصينية بمصر، عن فوز العمل الفني الإبداعي للمصرية روضة عبدالله في مسابقة "حلمي" لرسومات الشباب الأفارقة.

ونشرت السفارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، العمل الفني قائلة "‏فاز عمل بإبداع الشابة المصرية روضة عبدالله بعنوان (الصين أمل إفريقيا نحو الفضاء) وعمل بإبداع حبيبة قطب بعنوان (لا تتوقف عن الحلم) بجائزة "تيانخه" وجائزة "منجتيان" لمسابقة "حلمي" لرسومات الشباب الأفارقة، برعاية الجانب الصيني".

ووجهت التهنئة الحارة لهما بهذه المناسبة، موضحة ‏أن الصين أطلقت أمس مركبة شنتشو-16 الفضائية المأهولة بالنجاح.

ويدخل محطة تيانجونج الفضائية، عمل فني بإبداع الشابة المصرية روضة عبدالله بعنوان "الصين أمل إفريقيا نحو الفضاء" وغيره من 10 الأعمال الفنية الممتازة على متن هذه المركبة الفضائية.