"مطبخ المصرية".. المجلس القومي للمرأة ينجح في تنفيذ برنامج تدريبي بالبحر الأحمر

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نجح المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر في تنفيذ اليوم الأربعاء ثالث فعاليات برنامج التدريب الذي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبيرة وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة، وذلك بمدرسة جمال نظيم الفندقية.

استهدف "مطبخ المصرية" 30 مستهدفة من مدينة سفاجا خلال اليوم، حيث تم إنتاج 120 وجبة. يعتبر "مطبخ المصرية" مطبخًا مجتمعيًا ذا بعد تنموي مستدام، حيث يوفر فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات.

ويهدف البرنامج إلى تحويل السيدات المشاركات إلى طاهيات محترفات، إضافةً إلى تقديم خدمة توفير الأطعمة للأسر الأكثر احتياجًا كواحدة من نتائج التدريب. حيث يتلقى السيدات تدريبًا من أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، يشمل تعلم طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأطعمة للولائم الكبيرة والوجبات الجاهزة، وكيفية حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، بالإضافة إلى التخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

يعد برنامج "مطبخ المصرية" مبادرة مهمة تسهم في تمكين المرأة وتطوير مهاراتها، وتعزيز دورها في المجتمع. يأمل المجلس القومي للمرأة في تكرار هذا البرنامج في مناطق أخرى لتعم الفائدة وتعزز قدرات المرأة المصرية في مجال إدارة المطابخ وإعداد الوجبات الصحية واللذيذة.