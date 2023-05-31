عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مطبخ المصرية".. المجلس القومي للمرأة ينجح في تنفيذ برنامج تدريبي بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نجح المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر في تنفيذ اليوم الأربعاء ثالث فعاليات برنامج التدريب الذي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبيرة وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة، وذلك بمدرسة جمال نظيم الفندقية.

 

استهدف "مطبخ المصرية"  30 مستهدفة من مدينة سفاجا خلال اليوم، حيث تم إنتاج 120 وجبة. يعتبر "مطبخ المصرية" مطبخًا مجتمعيًا ذا بعد تنموي مستدام، حيث يوفر فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات.

 

ويهدف البرنامج إلى تحويل السيدات المشاركات إلى طاهيات محترفات، إضافةً إلى تقديم خدمة توفير الأطعمة للأسر الأكثر احتياجًا كواحدة من نتائج التدريب. حيث يتلقى السيدات تدريبًا من أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، يشمل تعلم طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأطعمة للولائم الكبيرة والوجبات الجاهزة، وكيفية حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، بالإضافة إلى التخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

 

يعد برنامج "مطبخ المصرية" مبادرة مهمة تسهم في تمكين المرأة وتطوير مهاراتها، وتعزيز دورها في المجتمع. يأمل المجلس القومي للمرأة في تكرار هذا البرنامج في مناطق أخرى لتعم الفائدة وتعزز قدرات المرأة المصرية في مجال إدارة المطابخ وإعداد الوجبات الصحية واللذيذة.

الأسرة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المشروع القومي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصري القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

كارثة تهدد محصول المانجو هذا العام |الزراعة تكشف الحقيقة

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

موضوعات متعلقة

الكوري.. مدرب غوص مصري يفتح آفاقا جديدة لذوي الهمم تحت الماء

10 رحلات طيران دولية أوروبية من 4 دول تصل مرسى علم اليوم

التحقيق مع راكبة أجنبية حاولت تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

حملة نظافة موسعة تحت الماء في شعاب الفانوس بالبحر الأحمر

تطوير جهاز الرنين المغناطيسي في مستشفى الغردقة العام لرفع مستوى الرعاية الصحية

محافظ البحر الأحمر يوجه بتنفيذ إجراءات لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية

تنفيذى البحر الأحمر يناقش التدابير الخدمية وتنظيم الأسواق

من 8 دول أوروبية .. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 22 رحلة سياحية

ترشيحاتنا

"آفاق الاقتصاد الإفريقي": مصر الأكثر جذبا للاستثمار قصير الأجل خلال 2021

في اليوم العالمي لمكافحة تعاطي التَّبغ.. الأزهر: الإقلاع عن التدخين يعد مجاهدة

رضا حجازي يكشف ملامح التعليم خلال الـ 20 سنة القادمة

التعليم: النسبة الأكبر من المتقدمين لـ وظيفة 30 ألف معلم شباب

هولندا تتعاون مع مصر لـ تطوير المحليات والخدمات البلدية وتدريب الكوادر

التعليم: عملية اختيار الـ 30 ألف معلم أجريت بشفافية وبدون واسطة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ