الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تستعد لانطلاق التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة للمحافظات الحدودية

عقد حسن خلف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، الاجتماع التمهيدي لانطلاق فعاليات التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة للمحافظات الحدودية، بحضور إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، وممدوح خليفة علي، وكيل المديرية للرياضة، ونادية إبراهيم مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

ستقام التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة، بنادى الرياضات البحرية الرياضي بمدينة الغردقة، فى الفترة من ١١ وحتى ١٣ يونيو الجارى بمشاركة محافظات "البحر الأحمر - وشمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان - مرسى مطروح"، للمرحلة العمرية من مواليد" ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠"، حيث سيتم تصعيد ما يقرب من ٣٠ سباحا وسباحة للتصفيات النهائية للسباحة والمقرر تنفيذها بنادى سينزو بالغردقة.