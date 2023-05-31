نهائي دوري أبطال إفريقيا.. موقف نجم الوداد المغربي من المشاركة أمام الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن تزايد حظوظ عبد الله حيمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، في المشاركة أمام النادي الأهلي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.

وقال موقع "لو 360 سبورت" المغربي: " سفين فاندنبروك، مدرب فريق الوداد، تلقى خبرا سارا بخصوص عبد الله حيمود".



وتابع: " حيمود سيرافق بعثة الوداد اليوم الأربعاء إلى القاهرة، على الرغم من غيابه عن المباراة الأخيرة أمام المغرب التطواني".

وأوضح الموقع أن "حيمود بات جاهزًا للمشاركة في المواجهة أمام الأهلي، وذلك في حال قرر الطاقم التقني لفريق الوداد إشراكه بالمباراة".