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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التنسيقية : المعلم أهم عنصر يجب التركيز عليه في تطوير المنظومة

المعلم
المعلم

قالت الدكتور صفاء حسني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، تجوب مصر وتتحدث مع المواطنين لإعداد مقترحات وأوراق عمل في كل الجوانب.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج الحوار الوطني،على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التعليم هو قضية القضايا، والعملية التعليمية تتكون من الطالب والمعلم والمدرسة والمناهج وأولياء الأمور، ورأينا أن أهم ما يجب التركيز عليه هو المعلم وتحسين أوضاعه، لأنه من أقل المهن أجورا.

وأوضحت أن التنسيقية طالبت بإعادة هيكلة الأكاديمية الوطنية لتدريب المعلمين، وذلك يرجع إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير الأدوات والمناهج والامتحانات ودخول التابلت للمدارس، لكنها تعثرت لأن المعلم لم يكن مؤهلا بشكل كاف للتعامل مع المنظومة الجديدة.

ولفتت إلى أن التعليم الفني به 1690 مدرسة ويخدم كل قطاعات الصناعة، والمناهج لا تواكب التطورات التكنولوجية، وخريج التعليم الفني لا يجد ضمانة للتوظيف، حتى أوائل المدارس الفنية يتركون تخصصاتهم ويعملون في تخصصات بعيدة عن تميزهم، وهذا تسرب، أيضا النظرة المجتمعية للتعليم الفني تضعه في مرتبة متدنية وهناك استراتيجية لتغيير هذه النظرة.

 

مشاركة القطاع الخاص

وتابعت أن الشراكة بين شركات القطاع الخاص والتعليم الفني تضمن التوظيف، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مصانع صغيرة أو ورش داخل المدارس الفنية، تقدم منتجات خاصة بنوعية دراسة المدرسة.

الدكتور صفاء حسني تنسيقية شباب الاحزاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني المعلم

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