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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستقلين الجدد: بداية النهضة لكل الدول الكبرى مثل اليابان كانت من التعليم

الدكتور هشام العناني
الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد

قال الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلبات الحوار الوطني تأتي إكمالا لرعايته لمخرجات الحوار الوطني.

وأضاف خلال استضافته في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس استجاب سابقا لطلب الإشراف القضائي على الانتخابات، والإفراج عن المحبوسين، والآن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

وتابع أن هذا المشروع بداية حقيقية لتطبيق مواد التعليم في دستور 2014، بعد محاولات عدة متناثرة لإصلاح منظومة التعليم، والرئيس السيسي مهتم بالتعليم وبالتالي الحوار الوطني سيعنى بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، لأن ترتيب مصر بين الدول من حيث التعليم لا يتناسب مع مكانة مصر، حتى لو شهد تحسنا الفترة الأخيرة.

 

 البداية لبناء الإنسان

وذكر أن بداية النهضة لكل الدول الكبرى مثل اليابان كانت من التعليم، وهو البداية لبناء الإنسان وتعزيز المواطنة والهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالتالي أي حزب لا يضع في أولوياته اهتمامات المواطن فهو بعيد عن الشارع، وبالتالي اشتراك الأحزاب اليوم في الحوار الوطني هو حراك مجتمعي حقيقي تقوده الأحزاب.

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