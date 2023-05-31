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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنسيقية تشارك في الأسبوع الدولي للكوتشينج بتدريب أعضائها

صدى البلد

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع الإتحاد الدولى للكوتشينج «International Coaching Federation - ICF»، جلسات تدريبية لأعضائها، في إطار مشاركتها في الأسبوع الدولي للكوتشينج.

يأتي التعاون بين نادي المدربين بالتنسيقية، والإتحاد الدولى للكوتشينج، باعتباره الجهة الدولية الأولى في مجال الإرشاد المهني والعملي.

واستهدفت الدفعة الأولى من التدريب 150 عضوًا من أعضاء التنسيقية، وتضمن البرنامج التدريبي «مهارات وأنماط القيادة، والتنوع وأثره في بيئة العمل، والخطابة والثقة الداخلية».

كما تضمن البرنامج عدد من جلسات التوجيه والإرشاد الفردية لمناقشة خطط الأعضاء المهنية وكيفية تطويرها وتحقيقها.

شارك من الإتحاد الدولى للكوتشينج «ICF» كل من الدكتورة هالة عاطف، والدكتور ماجدولين منير، والدكتورة أمينة كرماني، وشيماء تيسير، وأحمد الهلالي، وأحمد عادل.

كما حضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صابرين حجازي أمين سر التدريب، والنائب أحمد فتحي مسئول نادي المدربين بالتنسيقية، ومن فريق عمل نادى المدربين؛ أسامة هشام، وأحمد حسام وصفاء حسني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الإتحاد الدولى للكوتشينج International Coaching Federation - ICF التنسيقية النائب أحمد فتحي

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