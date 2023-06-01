هالة البدري: فوزي بجائزة الدولة التقديرية مسئولية كبيرة|فيديو

أعربت الكاتبة هالة البدري، عن سعادتها بحصولها على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، مؤكدة أهميتها حصول السيدات على جوائز الدولة التقديرية المختلفة.

وقالت هالة البدري خلال حوارها ببرنامج من مصر، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة سي بي سي، إن هناك المبدعات المصريات يتواجدن في كل المجالات، مضيفة أن التكريم مسئولية كبيرة، وخاصة حينما ترتبط بجوائزة الدولة، فهي دافع لإيجادة الأعمال المختلفة.

هالة البدري: لدي 25 كتاب معظمها مترجم لـ 11 لغة



وذكرت الكاتبة هالة البدري أن لديها 25 كتاب معظمها مترجم لـ 11 لغة، مشددة على أنها على الرغم من حصولها على عدة جوائز من قبل إلا أن جوائز الدولة لها طعم آخر وشعور مختلف بالسعادة يفرض نفسه على من يفوز بجوائز الدولة.

وواصلت هالة البدري: "جائزة محبة ورسالة لكل المبدعين، وتحية للمبدعين وعملهم الجيد، وسعيدة بنتائج جوائز الدولة وسعيدة بتواجدي وسط هذه الكوكبة، وأنا ثاني واحدة تحصل على جائزة الدولة التقديريرة منذ 50 عامًا.. أتمنى الكتابة طالما أنا على قيد الحياة.. ومحبة الناس تكفيني طوال العمر وودى الحياة".