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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فاكر نوكيا N93i.. لو معاك هتبيعه مستعمل بـ 31 ألف جنيه

نوكيا N93i
نوكيا N93i

من لا يتذكر هاتف نوكيا الأسطوري N93i، الذى كان الأبرز والأهم فى العقد الماضي حيث الكاميرا الخارقة والتصميم الأنيق مع شاشة عملاقة، هل تخيلت أن احتفاظك بهذا الهاتف حتى الآن قد يربحك مبلغاً كبيراً؟

الإجابة نعم، حيث يمكنك بيع هاتف نوكيا N93i مستعمل على الإنترنت بسعر 1000 دولار أمريكي، مايعادل 31 ألف جنيه مصري.

نوكيا N93i

لدي موقع “ايباى” الأمريكي شعبية كبيرة بفضل فكرته القائمة على بيع المستعمل، ثم لاحقاً بيع الجديد أيضاً، حيث يستخدمه الملايين حول العالم.

وبذلك يمكنك عرض هواتف شهيرة للبيع مستعملة بأسعار كبيرة، شريطة أن يكون الهاتف بنفس حالته الأصلية ويعمل بكفاءة، كل ما عليك فعله انشاء حساب وعرض هاتفك للبيع وتحديد سعر البيع.

يذكر أن نوكيا كشفت عن نوكيا N93i فى يناير 2007، وتصدر قائمة أفضل الهواتف الذكية حينها على مستوي العالم.

نوكيا N93i نوكيا N93i مستعمل ايباى الهواتف الذكية

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