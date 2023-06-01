معتز إينو: مواجهة الأهلي أمام الوداد صعبة..وعلى اللاعبين استغلال أي فرصة للتسجيل

أكد معتز إينو نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي سيخوض مواجهة صعبة أمام الوداد المغربي، مطالبا اللاعبين بتحقيق مكسب جيد قبل لقاء الإياب في المغرب.

وقال إينو تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "اتمنى فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وأراهن على بعض اللاعبين من أصحاب الخبرات على رأسهم محمد الشناوي، وهو مصدر الأمان لزملائه، وأحمد عبدالقادر قد يكون له دور كبير وحسين الشحات يسير بشكل جيد، وكذلك علي معلول مفتاح هجومي هام لكولر، ومروان عطية يقدم موسم استثنائي واعتبره صفقة هائلة للنادي".

وأضاف: "ديانج وحمدي فتحي من مصادر قوة الأهلي، والفريق في حالة جيدة، ووجود الجماهير بالسعة الكاملة سيعطي اللاعبين ثقة كبيرة، واتمنى تحقيق مكسب يريح الفريق في المغرب".

وواصل: "الوداد المغربي سيلجأ إلى التأمين الدفاعي ومحاولة خطف هدف، وسيقومون بتأمين وسط ملعبهم ولن يقوموا بفتح خطوطهم لأنهم يعلمون قدرات لاعبي الأهلي وتأثير الجماهير، وسيحاولون الخروج بأقل الخسائر خصوصا ان لقاء الإياب في ملعبهم".

وزاد: "على لاعبي الأهلي استغلال اي فرصة من أجل التسجيل، لأن هناك فرص لا تعوض، بدلا من الندم عليها في لقاء الإياب، اتمنى أن يركز اللاعبين في اقتناص أي فرصة متاحة أمام المرمى للتسجيل قبل لقاء العودة".

وأردف: "يجب على مدافعي الأهلي التركيز في الكرات الثابتة، وفرض رقابة لصيقة (مان تو مان) على اللاعبين المغاربة، وبالتأكيد محلل الأداء سيقوم بتجهيز كافة الملاحظات الخاصة باللاعبين المميزين من الوداد في الكرات العرضية والثابتة، لابد من المحافظة على الشباك نظيفة، ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي مستواهم جيد في الخط الخلفي".

واستطرد: "مارسيل كولر يعتمد في الفترة الأخيرة على محمود متولي، ولكن ياسر إبراهيم من اللاعبين الجيدين، وأيًا منهما لو شارك فهو مميز، ولكن في المباريات الأخيرة يعتمد على منعم ومتولي في خط الدفاع، وسواء لعب ياسر أو متولي أو أي لاعب آخر فكلهم لاعبين رجال قادرين على الظهور بشكل جيد".

وأتم: "كلنا ندعم النادي الأهلي ونساند اللاعبين من أجل حصد اللقب القاري، نتمنى التوفيق للفريق الأحمر واللاعبين من أجل إسعاد جماهيرهم وحصد لقب بطولة افريقيا".