عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتز إينو: مواجهة الأهلي أمام الوداد صعبة..وعلى اللاعبين استغلال أي فرصة للتسجيل

صدى البلد

 

أكد معتز إينو نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي سيخوض مواجهة صعبة أمام الوداد المغربي، مطالبا اللاعبين بتحقيق مكسب جيد قبل لقاء الإياب في المغرب.

وقال إينو تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "اتمنى فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وأراهن على بعض اللاعبين من أصحاب الخبرات على رأسهم محمد الشناوي، وهو مصدر الأمان لزملائه، وأحمد عبدالقادر قد يكون له دور كبير وحسين الشحات يسير بشكل جيد، وكذلك علي معلول مفتاح هجومي هام لكولر، ومروان عطية يقدم موسم استثنائي واعتبره صفقة هائلة للنادي".

وأضاف: "ديانج وحمدي فتحي من مصادر قوة الأهلي، والفريق في حالة جيدة، ووجود الجماهير بالسعة الكاملة سيعطي اللاعبين ثقة كبيرة، واتمنى تحقيق مكسب يريح الفريق في المغرب".

وواصل: "الوداد المغربي سيلجأ إلى التأمين الدفاعي ومحاولة خطف هدف، وسيقومون بتأمين وسط ملعبهم ولن يقوموا بفتح خطوطهم لأنهم يعلمون قدرات لاعبي الأهلي وتأثير الجماهير، وسيحاولون الخروج بأقل الخسائر خصوصا ان لقاء الإياب في ملعبهم".

وزاد: "على لاعبي الأهلي استغلال اي فرصة من أجل التسجيل، لأن هناك فرص لا تعوض، بدلا من الندم عليها في لقاء الإياب، اتمنى أن يركز اللاعبين في اقتناص أي فرصة متاحة أمام المرمى للتسجيل قبل لقاء العودة".

وأردف: "يجب على مدافعي الأهلي التركيز في الكرات الثابتة، وفرض رقابة لصيقة (مان تو مان) على اللاعبين المغاربة، وبالتأكيد محلل الأداء سيقوم بتجهيز كافة الملاحظات الخاصة باللاعبين المميزين من الوداد في الكرات العرضية والثابتة، لابد من المحافظة على الشباك نظيفة، ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي مستواهم جيد في الخط الخلفي".

واستطرد: "مارسيل كولر يعتمد في الفترة الأخيرة على محمود متولي، ولكن ياسر إبراهيم من اللاعبين الجيدين، وأيًا منهما لو شارك فهو مميز، ولكن في المباريات الأخيرة يعتمد على منعم ومتولي في خط الدفاع، وسواء لعب ياسر أو متولي أو أي لاعب آخر فكلهم لاعبين رجال قادرين على الظهور بشكل جيد".

وأتم: "كلنا ندعم النادي الأهلي ونساند اللاعبين من أجل حصد اللقب القاري، نتمنى التوفيق للفريق الأحمر واللاعبين من أجل إسعاد جماهيرهم وحصد لقب بطولة افريقيا".

أحمد عبدالقادر الأهلى الوداد المغربي برنامج بوكس تو بوكس حسين الشحات حمدي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات الآن

احذفها فورا.. 100 تطبيق خطير يتجسس عليك.. إليك القائمة كاملة

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من السعودية بشأن هذه المناطق

بدء صرف معاشات يونيو لـ11مليون مستحق| مزايا وطرق القبض بالمنزل

لحجاج الجمعيات الأهلية .. تفاصيل هامة وموعد الذهاب والعودة

متى يتم إقامة دعوى تأديبية ضد الموظف المقصر.. قانون الخدمة المدنية يجيب

بعد تهنئة إلهام شاهين لها.. أجمل إطلالات هالة صدقى

هل يجوز الدعاء فى السجود بالزواج من فتاة باسمها.. مجدي عاشور يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يفقد أكثر من نصف وزنه في وقت قياسي.. اعرف القصة

رياح وأمطار رعدية بهذه المناطق.. تفاصيل عاجلة عن حالة الطقس اليوم

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

سيدة تثير الجدل بفقدان 88 كجم من وزنها.. تعرف على قصتها

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ