صحف الكويت .. أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا والجيش السوداني يعلق مشاركته في مباحثات جدة

مدبولي: مصر كانت وستظل داعمًا قويًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

"النواب الأمريكي" يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد

بايدن: إقرار مجلس النواب مشروع قانون سقف الدين العام "خطوة أساسية"

مقتل 3 أشخاص في هجوم ليلي جديد على كييف

روسيا: طيارون أمريكيون ينتهكون بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا

تسجيل صوتي يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمد اشتيه، إن "مصر كانت وستظل داعما قويا ومساندا راسخا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، تلك الحقوق التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وأكد مدبولي التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الديبلوماسية على كل الأصعدة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن القوات الروسية في سوريا اتهمت، الأربعاء، الطيارين الأمريكيين بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للبروتوكولات المراد بها تجنب الصدام بين القوتين العظميين. وقال أوليج جورينوف، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن الطيارين الأمريكيين نشطوا أنظمة أسلحتهم أثناء اقترابهم من الطائرات الروسية فوق شرق البلاد.

وأفادت "الجريدة" بأن الجيش السوداني أعلن مساء أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في مباحثات جدة مع قوات الدعم السريع، متهمًا إياها بخرق الهدنة وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.



دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا بالموافقة على مشروع قانون من الحزبين لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك قبل خمسة أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه يرحب بـ"الخطوة الأساسية" التي اتّخذها مجلس النواب بإقراره الأربعاء مشروع قانون يعلّق العمل حتى 2025 بسقف الدين العام ويجنّب تالياً الولايات المتّحدة التخلّف عن سداد ديونها.

وقال بايدن في بيان إنّ "مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف" الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدّداً على أنّ "الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين" الديمقراطي والجمهوري.

وأفادت "القبس" بأن مسؤولون في كييف قالوا إن هجومًا ليليًا آخر على مناطق شرق المدينة يوم الخميس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر. كما أصاب الهجوم منطقة دنيبروفسكي، وهي أكثر قربًا من وسط المدينة، وهذا هو الهجوم الثامن عشر على العاصمة هذا الشهر، وقالت الإدارة العسكرية إن سبعة أشخاص أصيبوا في المنطقتين.

وأبرزت "الراي" تقرير شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، والذي أظهر أن مدعين اتحاديين لديهم تسجيل صوتي يعود لعام 2021 يعترف فيه الرئيس السابق دونالد ترامب باحتفاظه، بعد مغادرته منصبه، بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاجون) تتعلق بهجوم محتمل على إيران. وقالت الشبكة الإخبارية إن ترامب بدا في التسجيل مدركًا أنه يحتفظ بمواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

وأشارت "الأنباء" إلى أن البيت الأبيض أعلن عن أحدث حلقة في سلسلة من حزم المساعدات لأوكرانيا، وتشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وغيرها من العتاد الدفاعي بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن "حزمة المساعدة الأمنية تمثل عملية السحب التاسعة والثلاثين للعتاد من مخزونات الوزارة".

