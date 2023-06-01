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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بشأن سرعة تطبيق منظومة التقاضي عن بعد بالمحاكم

إيهاب رمزي، عضو مجلس
إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب

طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامي المعروف من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون فيما بينهما للتوسع فى تطبيق منظومة المحاكمات عن بعد خاصة فى المحاكمات الجنائية لسرعة انجازها وعدم تاجيلها بسبب عدم حضور المتهمين من السجون والشهود وهذا فيه عبء كبير على الشرطة والقضاة فى سرعة انجاز القضايا الجنائية مؤكداً المنظومة ليست مطبقة فى مختلف المحاكم وكافة انواع القضايا وهى تعمل فى القضايا المدنية بصورة بسيطة جديدة وعن طريق رفع القضايا ولكن تداول القضايا والمحاكمات غير موجود لا فى القضايا المدنية او الجنائية او الاحوال الشخصية.


وقال " رمزى " فى طلب احاطة قدمه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عمر مروان وزير العدل إن التوسع فى تطبيق منظومة التقاضى عن بعد سيحقق العديد من المكاسب فى مقدمتها سرعة الاجراءات الخاصة بالتقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم والقضاة والمحامين والمتقاضين أنفسهم مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتدبير جميع الموارد المالية لوزاتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الاسراع فى تطبيق منظومة التقاضى اون لاين.


وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية الكبيرة لتصريحات المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أكد فيها أن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد فى المحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا..


متسائلا : اذا كان تطبيق منظومة التقاضى عن بعد وفرت للدولة مليار جنيه سنوياً فلماذا لايتم التوسع فى تطبيق هذه المنظومة بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية ؟.


وطالب الدكتور إيهاب رمزى من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخاذ جميع الاجراءات ومن خلال التعاون مع المحاكم ونقابة المحامين للتوسع فى تطبيق منظومة التقاضى عن بعد مؤكداً على ضرورة الاهتمام بهذا الملف مع تأهيل المحاكم وجميع المشرفين عليها وأيضاً جميع المحامين من أجل الاسراع فى تطبيق هذه المنظومة التى ستحقق مكاسب متعددة للجميع كما أنها سوف تكفل تحقيق تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بالقضاء على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تؤدى الى بطء اجراءات التقاضي وسرعة انهاء المنازعات القضائية فى مختلف مجالات التقاضى بصفة عامة وفيما يتعلق بالمحاكمات الجنائية والاحوال الشخصية بصفة خاصة

إيهاب رمزى مجلس النواب عمرو طلعت وزير الاتصالات المحاكمات الجنائية

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