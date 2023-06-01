اللعبة 4 الحلقة 16.. هشام ماجد وشيكو يلعبان بدون فريقيهما

أذيعت الحلقة 16 من مسلسل “اللعبة”، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين، على رأسهم هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وجاءت أحداث الحلقة الـ 16 مليئة بالأحداث الكوميدية، حيث خاض كل من مازو ووسيم تحديا جديدا، ولكن اشترطت اللعبة عدم إخبار أي منهما فريقه بتفاصيل المهمة.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية بين وسيم وشقيقه، حيث قام الأخير بزيارة أفراد العائلة واكتشف أن وسيم لا يقوم بزيارتهم .

ويحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip بعد طرحة بأربع حلقات.

تدور أحداث مسلسل “اللعبة 4” حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

أبطال مسلسل اللعبة

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ، وسامي مغاوري، ومحمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل “اللعبة 3” عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip.

واكتفى صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة بأي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث في الأجزاء السابقة، بعدما استعانوا بالفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل، وقد انتهى دورها في هذا الجزء فقط.

وطرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل “اللعبة” برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.