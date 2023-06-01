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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يقرر صرف مكافآت مادية مجزية للرياضيين.. صور

فودة يكرم الرياضيين
فودة يكرم الرياضيين

كافأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددًا من الرياضيين بمحافظة جنوب سيناء الذين قدموا مراكز متقدمة في بطولة المحافظات الحدودية الأخيرة التي عقدت بمحافظة مطروح وقرر صرف مكافآت مالية مجزيه لهم تشجيعا لهم علي الاستمرار في التدريب وتحقيق البطولات .

جاء ذلك خلال تكريم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لابطال  جنوب سيناء الرياضيين والذين حصدوا ٢٢ ميدالية متنوعة بين ذهبية و فضية و برونزية في العاب "الكاراتيه كاتا و كوميتيه - السباحة حرة و ظهر - كره القدم الشاطئية - كره الطائرة الشاطئية -  كرة السلة - كرة اليد - تنس طاولة - كره طائرة - شطرنج - العاب الإلكترونية - العاب قوي  " وذلك بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ  .

يأتي ذلك بعد اشتراكهم في فعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضى لأبناء المحافظات الحدودية ، وتواكباً مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر ، مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الاهتمام بعصب الأمة وقوتها.

وأكد محافظ جنوب سيناء  على أهمية الاهتمام بالرياضة وتهيئة كافة الأجواء للرياضيين من أجل ممارسة تدريباتهم واستمرار حصدهم للمراكز الأولى والميداليات من أجل رفع رأس محافظة جنوب سيناء عاليا في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

فودة. يكافئ

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اللواء خالد فودة يكرم مكافاة مالية الابطال الرياضيين

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