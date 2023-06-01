بلتون توقع اتفاقية بيع وتأجير بقيمة 500 مليون جنيه مع حسن علام

أعلنت اليوم شركة بلتون للتأجير التمويلي، الرائدة في تقديم خدمات التأجير التمويلي في مصر وإحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 500 مليون جنيه مصري مع مجموعة حسن علام العقارية، بهدف تمويل أصول شركتين تابعتين لحسن علام العقارية، وهما الشركة الدولية للسياحة والتطوير وشركة القطامية للتنمية والسياحة والتطوير العقاري.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توظيف 500 مليون جنيه مصري لتمويل مجموعة من الأصول التجارية والفندقية، علمًا بأن القيمة المذكورة موزعة بالتساوي بين الشركتين التابعتين لحسن علام العقارية. وتمتد فترة الاتفاقية إلى سبع سنوات.

في هذا السياق، أعرب أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة حسن علام العقارية التي تعد من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في توفير حلول تمويلية مصممة خصيصًا لدعم الاستراتيجية التوسعية الطموحة التي تتبناها حسن علام العقارية. وأكد غنّام أن هذه الاتفاقية بمثابة شهادة واضحة لقدرة بلتون للتأجير التمويلي على تقديم حلول تمويلية ابتكارية مصممة خصيصًا لتحقيق أهداف النمو للعملاء من مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقاري والضيافة. وأضاف غنّام أن هذه الاتفاقية بداية لسلسلة أخرى من الشراكات الاستراتيجية والصفقات المثمرة التي ستعقدها شركة بلتون للتأجير التمويلي. وجدد غنّام التزام الشركة بتقديم باقة من الخدمات والحلول التمويلية الفريدة المصممة بعناية لدعم أهداف النمو لمختلف العملاء.

من جانبه، أكّد محمد علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام العقارية، على سعادته بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع بلتون للتأجير التمويلي الرائدة في تقديم الحلول التمويلية الابتكارية في السوق المصري، والتي ستتيح للشركة حلولاً تمويلية بقيمة 500 مليون جنيه مصري على فترة تمتد إلى 7 سنوات. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطط النمو الطموحة والرؤية الاستراتيجية لمجموعة حسن علام العقارية، والتي تهدف إلى تنمية محفظة الأراضي والتوسع ببصمتها الجغرافية في مختلف أنحاء مصر. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساهم أيضًا في ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة من خلال دعم تنفيذ توسعاتها المخططة على صعيد مختلف فئات قطاع التطوير العقاري و المشروعات المتكاملة و متعددة المكونات، التي تتجاوز بدورها المشرعات السكنية، إلى التجارية، و الأدارية وكذلك الضيافة. وختامًا، أعرب علام عن تقديره للشراكة المثمرة مع بلتون للتأجير التمويلي، والاستفادة من خبراتهم الواسعة في هذا المجال، مؤكدًا ثقته في المردود الإيجابي لهذه الاتفاقية.

تأسست مجموعة حسن علام العقارية عام 1998، وهي من أبرز الشركات الرائدة في سوق التطوير العقاري المصري. وتحظى الشركة بمحفظة أراضي تصل إلى.5 6 مليون متر مربع، تتنوع بين أراضي تم تطويرها بالكامل و أخري تحت التطوير مخصصة للمشروعات السكنية المتكاملة والمنتجعات السياحية في أبرز المواقع الحيوية بمختلف أنحاء الجمهورية. وتستهدف حسن علام العقارية من اتفاقية البيع وإعادة التأجير إلى تسريع وتيرة إنجاز الإنشاءات والتسليمات في عدد من مشروعات الشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة التي تعتزم شركة بلتون للتأجير التمويلي إبرامها خلال الأشهر القادمة، وذلك في إطار مساعي الشركة لتنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها بلتون المالية القابضة الهادفة إلى التوسع بأنشطة وخدمات قطاع التمويل غير المصرفي. حيث تضم باقة من المنتجات والخدمات التمويلية المُصممة خصيصًا لدعم أهداف مختلف العملاء من القطاعات الرئيسية. وتحظى بلتون للتأجير التمويلي بمكانة راسخة في مجال خدمات التأجير التمويلي بمصر.