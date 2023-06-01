موسيماني: الاهلى يمكنه الفوز على الزمالك الآن وهو "مغمض عينيه"

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات موسيماني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي قال أن الأهلي يمكنه الفوز على الزمالك الآن وهو مغلق عينيه، الزمالك فريق كبير، ولعبت أمامه نهائي أفريقيا من قبل".

وكشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي أهلي جدة، موقفه من الرحيل عن الفريق السعودي، خلال الفترة المقبلة عقب الصعود إلى دوري روشن السعودي.

وقاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، فريق أهلي جدة للتتويج ببطولة دوري يلو السعودي، مع التأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

وقال “موسيماني”، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، " يوجد في عقدي مع الأهلي السعودي بند تجديد العقد لمدة موسم لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الخصوص، وأود البقاء في القارة الآسيوية".