في خطوة واحدة.. شروط الحصول على الرخصة الذهبية

تسعى الدولة لتقديم الدعم إلى المستثمرين وإتاحة التسهيلات من أجل بداية مشروع جديد وتشغيله وإدارته من خلال خطوة واحدة وهي الرخصة الذهبية التي يمكن من خلالها الحصول علي إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.

الشروط الواجب للحصول على الرخصة الذهبية



ومن أجل الحصول على الرخصة الذهبية يلزم توافر مجموعة من الشروط حتي يحصل المتقدم علي "الموافقة الواحدة" والتي تتضمن مايلي :-





- يجب من أجل الحصول علي الموافقة الوحدة (الرخصة الذهبية) أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981



- كما يشترط ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وذلك من أجل الحصول علي



-كما يجب الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.



- كما يلزم أيضا أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.



- كنا يجب علي المتقدم للحصول علي الرخصة الذهبية يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.



- ويشترط للحصول علي الرخصة الذهبية أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.



- كما تشمل الشروط أيضا أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).



- وتنص شروط الحصول علي الرخصة الذهبية أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.





من يحق له الحصول علي الرخصة الذهبية

وحددت الشركات التي يمكن منحها الموافقة الموحدة ( الرخصة الذهبية إلي نوعين وهما مايلي :-

- النوع الأول الذي يمكنه الحصول علي الرخصة الذهبية الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.



- أما النوع الثاني الذي يمكن الحصول علي الموافقة الموحدة الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

خطوات التسجيل للحصول علي الرخصة الذهبية

- تبدء أولي خطوات الحصول علي الرخصة الذهبية بالدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل للحصول علي الرخصة الذهبية

- تسجيل الدخول للحصول علي الرخصة الذهبية.

- ملء بيانات المتقدم وكتابة المعلومات الخاصة بشركته

- القيام بملء كافة البيانات ذات الصلة.