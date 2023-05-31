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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير ألمانيا يدشن الدعوة الرابعة لتلقي المشاريع بمبادرة «الاستثمار من أجل التوظیف» بمصر

صدى البلد

يعلن سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان غدًا الخميس الدعوة لتلقي عروض المشروعات ضمن "مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف" من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، للحصول على منح للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع.

وذكر بيان للسفارة أن هذه هي الدعوة الرابعة لتلقي المشاريع في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التوظیف" بمصر.

وتعد المبادرة آلیة استثمار أسسها بنك التنمیة الألماني (KFW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وھي جزء أساسي من مبادرة "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعیًا".

وتھدف المُبادرة التي تعمل تحت شعار "الاستثمار من أجل الوظائف" إلى التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل في الدول الثمانیة الشریكة في أفریقیا وتحسین ظروف العمل المحلیة.

بنك التنمیة الألماني سفير ألمانيا بالقاهرة

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