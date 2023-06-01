حسام هيبة: مصر شهدت زيادة فى الاستثمار الأجنبى وتدفقاته بنسبة 70%

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الحركة عالمية إعادة ترتيب الأوراق فى الاقتصاديات المختلفة، متابعا: في ظل حدوث انخفاض نسبي في الاستثمار الأجنبي عالميا، إلا أنه زاد في مصر.

وأضاف "حسام هيبة" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مصر شهدت زيادة فى الاستثمار الأجنبى وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، متابعا: صافي التدفقات في النصف الثاني ووصل لـ 7 مليار دولار .

واسترسل: هناك دول حدث بها تدفقات في الاستثمارات الأجنبية مثل الهند ومصر ودول عربية شقيقة، منوها بأن المنظومة الاستثمارية في مصر يعاد صياغتها بشكل واضح.

لفت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة تعد أحدى خطوات إعادة هيكلة وصياغة منظومة الاستثمار في مصر.