العامة للاستثمار تعلن موعد العمل بـ المنصة الرقمية

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن العالم أجمع ينظر إلى مصر بأنها أحد أهم المراكز العالمية للنقل، منوها بأن إيرادات قناة السويس الدولارية ارتفعت بشكل كبير، وكذلك الامر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف "حسام هيبة" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الهيئة تتحول إلكترونيا، من خلال تحويل كافة التعاملات الداخلية والخارجية إلى الرقمنة، مشيرا إلى ان المنصة الرقمية لخدمات المستثمرين تضم الخريطة الاستثمارية والتأمينات والضرائب.

واسترسل: نعمل على إطلاق منصة رقمية لتقديم خدمات للمستثمرين وانتهينا من إنجاز 95% منها حتى الآن، والباقي يقتصر على نقل المعلومات فقط، متابعا: خلال شهر يوليو ستنطلق الفترة التجريبة للمنصة.

ولفت إلى أن المنصة ستعمل بشكل رسمي وأوحد، قبل نهاية الربع الاخير من العام الحالي.