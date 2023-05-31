الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على صياغة منظومة متكاملة للقطاع في مصر

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة قامت بتحديد 6 قطاعات هامة لتطويرهم، مثل الطاقة المتجددة ، متابعا: نستهدف زيادة نسبة الصناعة في الناتج القومي، وفقا لإستراتيجية 2030.

وأضاف "حسام هيبة" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، :" وضعنا لكل قطاع داخل الصناعة استراتيجيات خاصة، مثل استراتيجية صناعة السيارات، التي تم التوافق عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشددا على أن الهيئة بدأت العمل في صناعات أخرى مثل البتروكيماويات والغزل والنسيج والأدوية.

وأكمل: الهيئة أولت اهتماما كبيرا للزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، الخاص بالمواد الأساسية، مسترسلا: نعمل على صياغة منظومة متكاملة للاستثمار في مصر.

