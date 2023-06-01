برلمانية: حياة كريمة تستهدف دعم طلاب الثانوية العامة لخروج جيل واعد

أشادت النائبة امل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود مؤسسة حياة كريمة بشأن إطلاق مبادرة “تقدر فى 10 أيام” لطلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل.

مبادرة “حياة كريمة” تستهدف دعم جميع الفئات

وقالت “سلامة لـ"صدى البلد"، إن مبادرة “حياة كريمة” تستهدف دعم جميع الفئات ومن ضمنهم الطلاب، وخروج مبادرة جديدة لدعم الطلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي لهم بمثابة خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، وتوضيح رسالة للجميع بأن الدولة تقف جنبا إلى جنب أولياء الأمور لخروج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر عاليا.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة المشروع القومي حياة كريمة.

وأكدت النائبة أن هناك حالة من التنسيق والتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف المصرية، حيث تقوم الأوقاف بتوفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، من خلال عملية الاستبدال، وهو ما ساهم في إنشاء العديد من المدارس في القرى التي تقع في نطاق مبادرة حياة كريمة.

وأشارت إلى أن اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ضربا أروع المثل في التكامل الحكومي بالمشروعات القومية، لا سيما أنهما يمتازان بالمرونة الكبيرة والحرص على تحقيق مصالح المواطنين.

وأشادت عضو حقوق إنسان النواب، بالتسهيلات الكبيرة التي تمنحها هيئة الأوقاف المصرية لصالح المشروعات القومية، لا سيما أنها تقوم باستبدال الأرض بتخفيض 20% لصالح مشروعات المدارس والصرف الصحي، و10% لصالح إنشاء مراكز الشباب.

تأتي المبادرة الجديدة التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه جميع الفئات المستهدفة، خاصة الشباب؛ الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالاً لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

وتتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث "علمي علوم، وعلمي رياضيات، وأدبي" للطلاب بجميع محافظات الجمهورية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي للطلاب، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها، علاوةً على الوقوف إلي جانب أسُر الطُلاب ودعمهم.

وتعد مؤسسة "حياة كريمة" مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.