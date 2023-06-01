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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية : يجب تعظيم مشاركتنا في المنتج الثقافي العالمي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أثنت الإعلامية دينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، على المجهود الكبير الذي قامت به إدارة الحوار الوطني، موضحة أن التنظيم رائع والاستعداد بدأ منذ الدعوة لانعقاد الحوار الوطني، لافتة إلى ضرورة تعظيم إسهامنا في المنتج الثقافي العالمي من خلال الإعلام والفن والثقافة والأدب.

وأضافت «عبدالكريم»، خلال حوارها عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «كل المؤسسات تعمل على ذلك، ولكن كان ينقصنا التنسيق والاستمرارية، وكان ذلك محتوى الورقة البحثية التي قدمتها لإدارة الحوار الوطني».

وتابعت الإعلامية: «حين شرفت بالدعوة للمشاركة في جلسة الهوية الوطنية والثقافة كان هذا الأمر شغلي الشاغل، فيجب أن نرسخ من نحن أمام العالم، ونتمنى أن تُذكر مصر فيُذكر التاريخ والحاضر والمستقبل، وأن يتم الترويج للنماذج العالمية الناجحة من المصريين».

وأكدت، أن الهوية المصرية أمام تحدٍ، لأن المواطن يجب أن تكون ثقافته عالمية وأن يكون منفتحا على كل الثقافات: «لن نستطيع مواجهة ذلك، ولكن كلما شاركنا في هذا الأمر تعززت هويتنا، ويجب أن يكون إسهامنا في المنتج الثقافي العالمي من خلال الإعلام والفن والثقافة والأدب كبيرا».

الحوار الوطني مجلس النواب المنتج الثقافي الفن الثقافة

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