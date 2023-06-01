رفض مؤقت.. موسيماني يفجر مفاجأة بشأن تدريب الزمالك مستقبلا

فتح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، الباب أمام تدريب فريق الزمالك مستقبلا، رغم رفضه عرضا من القلعة البيضاء في الأيام الماضية.

وكان موسيماني صرح خلال الساعات الساعات الماضية، خلال جزء من حواره مع شبكة “بي إن سبورتس” خلال الساعات الماضية، أنه تلقي عرضا من نادي الزمالك ورفضه.

وقال موسيماني في جزء جديد من الحوار، نشرته شبكة “بي إن سبورتس”، اليوم الخميس".إنه ليس الوقت المناسب لتدريب الزمالك، بيب جوارديولا صنع الكثير من الإنجازات مع برشلونة وبايرن ميونخ، وعندما تأتيه العروض في الوقت غير المناسب يرفضها، الأمر كذلك بالنسبة لي، إنه ليس التوقيت المناسب لتدريب الزمالك".

وأضاف:" ربما أدرب الزمالك مستقبلا، ولكن في الوقت الحالي لا".

وتابع:" الزمالك نادٍ كبير احترمه، ولدي علاقة وطيده مع شيكابالا، لاعب الفريق".