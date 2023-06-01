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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سياحة عجمان تطلق خدمات بيوت العطلات ابتداءً من يونيو 2023

محمود خليل الهاشمي
محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان

 أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق خدمات بيوت العطلات في عجمان، بهدف تعزيز قطاع السياحة وزيادة جاذبية إمارة عجمان للزوار، تم تصميم وتنفيذ هذه الخدمات بتوجيهات من الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ووفق المرسوم الأميري رقم 6 لعام 2023 والذي يعتبر خطوة هامة للأمام، حيث يضع اللوائح الشاملة لخدمات تنظيم نشاط بيوت العطلات في الإمارة.

 

وتم إطلاق هذه الخدمات لتمكين أصحاب العقارات وشركات إدارة الفنادق من تأجير الوحدات السكنية  لمدة قصيرة بهدف قضاء العطلات بطريقة مرنة وابتكارية بعيدة عن العقود التقليدية إلى جانب توفير خدمات تفتيش وتصنيف الوحدات المسجلة بناءً على معايير سياحية لضمان امتثال الملاك والمشغلين للوائح ومعايير تشغيل بيوت العطلات في إمارة عجمان. كما تهدف تلك الخدمات إلى ضمان توفير مجموعة واسعة من خيارات الإسكان للزوار القادمين إلى الإمارة وتحسين جودة الحياة للمجتمع والزوار.

 

بيوت العطلات في عجمان

وتهدف خدمات بيوت العطلات الذي تشرف عليها دائرة التنمية السياحية في عجمان، إلى توفير إرشادات وإجراءات واضحة  واستباقية لتفوق توقعات المتعاملين بهدف تنظيم نشاط بيوت العطلات داخل الإمارة وبما يضمن المرونة في تسريع الإنجاز وتحقيق سعادة المتعاملين والزوار. تتضمن تلك الخدمات المتوفرة في نظام الخدمات للدائرة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتبسيط تنفيذ هذه الإجراءات بمرونة وتسريعها بما يتلاءم مع احتياجات المتعاملين، بما في ذلك توفير النماذج والإخطارات والقرارات المصاحبة.

وتسعى خدمات بيوت العطلات إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية السياحية في عجمان وتعزيز نمو قطاع السياحة في الإمارة وفقًا لأحكام المرسوم الأميري رقم 03 لسنة 2012 المنشئ للدائرة.

 

وسيتم فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح بيوت العطلات في نظام الخدمات الإلكترونية للدائرة  اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر يونيو 2023. سيُطلب من الملاك والشركات المعنيين من تقديم مستندات محددة للاستفادة من الخدمة. ويجب على المتقدمين الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية لدائرة التنمية السياحية في عجمان وتوفير البيانات اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة وتحويل الرسوم المقررة.

وبعد استكمال هذه الخطوات، سيتم إصدار تصريح إلكتروني يتوجب عرضه بشكل واضح في الوحدة المعنية.

 

وعن هذا الإطلاق عبّر محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان عن  سعادته لإطلاق خدمات بيوت العطلات، مشيرًا إلى أنها تعتبرعلامة فارقة في جهود الترويج لإمارة عجمان  كوجهة سياحية مفضلة. ويتوقع أن تساهم الخدمات في توفير مجموعة واسعة من خيارات الإقامة لتبية احتياجاتهم المتنوعة وجذب أعداداً أكبر من السياح للإمارة مع توفر بيوت عطلات منظمة جيدًا يسهل حجزها وذلك في سبيل تحقيق الرفاهية للمجتمع والسياح الذين يرغبون في تجربة أنماط الحياة عالية الجودة.

 

يشهد قطاع السياحة في عجمان نموًا مطردًا ويضم مجموعة من العوامل الجاذبة مثل المحميات  الطبيعية والمنشآت الفندقية والمنتجعات والمطاعم والأسواق التقليدية والمرافق الترفيهية والمرافق السياحية التي تلبي احتياجات السياح المحليين والدوليين. ومن خلال تفعيل خدمات بيوت العطلات، تسعى إمارة عجمان إلى تعزيز قطاع السياحة لديها وجذب تدفق أكبر من الزوار وتلبية تطلعات الباحثين عن الإقامة في بيوت العطلات أثناء زيارتهم للإمارة، بينما تحظى الاستدامة بالأولوية عند وضع هذه الخطط التنموية لتتماشى مع رؤية إمارة عجمان، حيث تولي دائرة التنمية السياحية في عجمان اهتمامًا فائقًأ لتنفيذ ممارسات السياحة المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز دعم المجتمعات المحلية والشركات.

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