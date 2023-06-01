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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لـ13 يوليو.. منع أعمال صيانة الكهرباء بنطاق لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة استعدادت المحافظة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، المقرر انطلاقها يوم 12 يونيو الجاري، والتي تستمر حتى يوم 13 يوليو القادم.  

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء حسام درويش مساعد مدير أمن الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم مصطفى عبد العظيم مدير شرطة المرافق، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومديري المديريات المعنية، ورؤساء المدن، ومديرى الإدارات والمراحل التعليمية، وممثلين عن قطاعات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، ومدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، ومدير مرفق الإسعاف، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة.

خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم لخطة مديرية التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة، وأكدت وكيل الوزارة التنسيق التام مع كافة الجهات ذات الصلة، موضحة أنه تم تجهيز 43 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، مشيرة إلى أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 بلغ 19492 طالب وطالبة موزعين بواقع 5522 للقسم الأدبي، و13508 بالقسم العلمي، إضافة إلى 462 طالب وطالبة "منازل"، كما تم تجهيز عدد 17 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

وأكد محافظ الفيوم، على جميع وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، بضرورة التنسيق التام، وتضافر كافة الجهود، من خلال خطة عمل محكمة، لتلافي جميع السلبيات، والخروج بامتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة، حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مجالس المدن ومديرية التربية والتعليم، في المراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان.

كما وجه "الأنصاري"، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التربية والتعليم، لمراجعة وسائل التهوية اللازمة بجميع لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة، والتأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية اللازمة، مؤكداً على وكيل وزارة الصحة، بضرورة التنسيق المشترك مع التأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، لضمان أعلى مستوى من الخدمة الطبية، وتوفير زائرة صحية بكل لجنة من لجان الامتحانات، وطبيب وزائرة صحية بلجان مركز يوسف الصديق، نظراً لبعد لجان الامتحانات بالمركز عن أقرب مستشفى، وكذا توفير سيارة إسعاف بالقرب من لجان الامتحانات واستراحات المراقبين، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وأصدر محافظ الفيوم، قراراً بإلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، موجهاً رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ القرار، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخطار إدارة المواقف والنقل الجماعي، بمقار لجان الثانوية العام بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق مع مدير إدارة الأزمات والطوارئ، لتوفير وسائل انتقال آمنة ومريحة للطلاب إلى لجان الامتحانات.

كما أصدر المحافظ، قراراً بمنع أعمال صيانة الكهرباء بنطاق الكنترولات ولجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين، من تاريخ 11 يونيو، حتى 13 يوليو القادم، والتشديد على مسئولي قطاع الكهرباء بمراجعة جميع لجان الثانوية العامة بفترة كافية، وتواجد فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفوري، تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي، كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتأكد من توفير الخبز اللازم لمراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة، طوال فترة الامتحانات.

محافظ الفيوم يتابع أنشطة وفعاليات منطقة الآثار لتنشيط السياحة

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع أنشطة وفعاليات منطقة الآثار لتنشيط السياحة

 

 

 

 

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