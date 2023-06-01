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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيان عاجل من مستقبل وطن بشأن أحداث عمومية المهندسين

نص البيان
نص البيان

رداً علي الاحداث المؤسفة التي وقعت داخل نقابة المهندسين ، اصدر حزب مستقبل وطن بياناً توضيحياً بشأن ما حدث داخل الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.

تابع حزب مستقبل وطن ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من إدعاءات مغرضة وإختلاق روايات ليس لها أساس من الصحة من وجود تدخل للحزب في الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت بتاريخ 30 مايو بهدف الإساءة للحزب وتحقيق مكاسب سياسية .

يؤكد الحزب أن تواجد بعض المهندسين المنتمين للحزب بالجمعية العمومية كان بصفتهم المهنية مثل العديد من المهندسين المنتمين لأحزاب أخرى، وأن سياسات الحزب تعتمد على المنهجية في إدارة شؤونه لتحقيق الصالح العام للدولة بعيداً عن المزايدات والأساليب الملتوية .

وإذ يؤكد الحزب أن العمل النقابي هو شأن داخلي ويدعو الجميع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والابتعاد عن أية مزايدات وأن الأمر معروض أمام النيابة العامة للوقوف على الحقيقة.

كما أن الحزب سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو فرض إدعاءات مغرضة .. حفظ الله مصر وشعبها.

نقابة المهندسين حزب مستقبل حزب مستقبل وطن مستقبل وطن

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