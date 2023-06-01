أجواء الفرح تسود شوارع الأردن احتفالا بزفاف ولي العهد

تشهد مدينة السلط الأردنية مواكب من الفرح تجوب أنحاء المدينة منذ صباح اليوم، احتفاءً بالزفاف الملكي المقام اليوم للأمير حسين بن عبد الله الثاني ولى عهد الأردن والآنسة رجوة خالد الـ سيف.

ويقوم عدد من المواطنين الأردنيين بتوزيع صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤوها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم.

وتتواصل الاحتفالات الرسمية والشعبية بالزفاف الملكي اليوم في مختلف مدن المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها في أجواء بهية مليئة بالفرح والتراث الأردني الاصيل القيم الأردنية النبيلة.

كما تتهافت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التهاني والمباركة لسمو ولي العهد والآنسة رجوة، والتمنيات لهما بحياة مديدة مليئة بالسعادة والفرح.

وخصصت مؤسسة الأمير حسين ولي العهد قبل أيام موقعا إلكترونيا لإرسال التهاني احتفاء بهذه المناسبة السعيدة، وذلك لإتاحة الفرصة للشعب الأردني التعبير عن فرحهم ومشاركة العائلة المالكة شعورهم عبر هذه المنصة.

والجدير بالذكر أن مراسم حفل الزفاف ستبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً للساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة في قصر زهران والذي لديه مكانة غالية بين أفراد الاسرة الملكية الهاشمية.

ويحضر الزفاف أهم وأبرز القادة والشخصيات السياسية وسط فرح الشعب الاردني وتزين الشوارع والميادين بالبهجة والسرور.

ووصل قادة ومسئولون من عدة دول إلى العاصمة الأردنية عمان، منذ ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.

ووصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، والسلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، والأمير ويليام أمير ويلز برفقة زوجته الاميرة كيت ميدلتون.

كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن.

ووصل مسئولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان، ووصل ولى عهد أبو ظبي وصل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نيابة عن حضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.