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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقرة إنسانية| سعد الصغير يستضيف المطربة منة محمد في برنامجه.. اليوم

سعد الصغير
سعد الصغير

تحل اليوم الخميس المطربة منة محمد ضيفة على برنامج سعد مولعها نار الذي يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس في الساعة العاشرة مساءا، وقدمت من خلاله عدد من الأغاني بدأتها بأغنية هبوسه للمطرب حكيم، وغنت للمطربة آمال ماهر ووائل جسار ، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وجدد مؤخرًا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمس سنوات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "سعد مولعها نار" الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددًا كبيرًا من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم المساعدات لهم.

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وأعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

يذكر أن تجري الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى رانيا ص، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها.

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.   

 

كان الفنان سعد الصغير قد أعلن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، بعد عدة أزمات حدثت بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهام ها له بالخيانة.

 

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