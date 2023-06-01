الأجسام الطائرة المجهولة.. ناسا تصفها بالقضية الحساسة وتدعو لتحسين البحوث حولها

أعلنت وكالة "ناسا" العام الماضي إطلاق هذا العمل بشأن الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، وعينت خلال أكتوبر ما لا يقل عن 16 خبيراً لتنفيذها من بينهم، علماء بارزون، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز عربي.

في اجتماع عام غير معتاد في واشنطن، أكدت لجنة خبراء كلفتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" النظر في القضية الحساسة المتمثلة بالأجسام الطائرة المجهولة، الأربعاء الحاجة إلى جمع بيانات إضافية للتمكن من شرح هذه الظواهر في المستقبل.

وقال عالم الفيزياء الفلكية ديفيد سبيرغيل المسؤول عن إدارة هذه الأعمال، إن "البيانات الحالية وروايات الشهود غير كافية لتقديم دليل قاطع على طبيعة وأصل كل حدث"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى بيانات عالية الجودة".

ويُتوقع نشر تقرير خلال الصيف، من شأنه أن يوضح بالتفصيل كيفية تحقيق هذا الهدف.



