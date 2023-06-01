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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

أول الإعدادية مكرر : مجدي يعقوب مثلي الأعلى | فيديو

الطالب عمار محمد
الطالب عمار محمد الحسيني

التقى موقع موقع صدى البلد، مع الطالب عمار محمد الحسيني الأول مكرر على الشهادة الإعدادية، وتحدث عمار عن طريقة مذاكرته التي جعلته يحصل على المركز الأول ويتطلع الى مثله الأعلى.

وقال عمار إنه مع بداية العام الدراسي كان يوجد ضغط نفسي كبير يقع عليه ومجهود كبير قام به على وانه كان دائم البحث على ضرورة بذل المجهود الكبير حتي يصل إلي النتيجة والمركز الذي وصله.

واضاف الأول مكرر على الشهادة الإعدادية، انه لم يكن يلتزم بعدد ثابت من ساعة المذاكرة وأن المجهود كان يختلف فالترم الأول يختلف عن الترم الثاني، وانه فى الترم الثاني كان يركز بشكل أكبر لأنه كان يوجد به رمضان والعيد وبه الكثير من الوقت المهدر، وانه كان يتبع نظام خاص للمذاكرة فكان يذاكر ساعتين ويستريح ربع ساعة ثم يعود المذاكرة لمدة ساعتين وهكذا كان الحال، وانه كان يحاول التركيز فى كل فترة على مادة معينة وانه يهتم بالمراجعة الجيدة قبل كل إمتحان.

وعن طريقة المذاكرة في رمضان يقول الطالب عمار محمد الحسني الأول مكرر على الشهادة الإعدادية، الاجواء فى رمضان كانت مختلفة لأن شهر مليء بالروحانيات والعبادات وصلاة التراويح وانه يحمد الله انه استطاع أن ينظم وقته خلال هذا الشهر.

كما وجه عمار نصيحة لجميع الطلاب الراغبين فى أن يصيروا مثله أن يعتمدوا على الله فى البداية وان يجتهدوا بشكل كبير بدون التقليل من أهدافهم ولا تعظيمها، واشار ان عائلته وقفت بجانبه وشجعته بشكل كبير فى الإوقات التي لم يكن يقدر فيها على المذاكرة.

واضاف انه يحلم بدخول كلية الطب أو كلية الهندسة فى مجال الكمبيوتر ، وانه يريد أن يصبح طبيب لأن الوالدين طبيبان وانه يريد انه يكن مثلهم بإضافة إلي حبه للعلوم وان مثله الإعلى الدكتور مجدي يعقوب، أما عن مجال الكمبيوتر لأنه لغة العصر والمستقبل.

https://fb.watch/kUjUkHp8YK/?mibextid=Nif5oz

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