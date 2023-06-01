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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يصدم الجماهير بمدة غياب رمضان صبحي للإصابة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب السابق عن إصابة نجم بيراميدز رمضان صبحي وغيابه عن الملاعب لمدة ٣ أسابيع .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي في العضلة الضامة وغيابه ٣ أسابيع "

ويعاني رمضان صبحي من إصابة قوية بمزق في العضلة الضامة وهو ما أدى إلى تأكد غيابه عن معسكر منتخب مصر المقبل .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

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