أحمد حسن يصدم الجماهير بمدة غياب رمضان صبحي للإصابة

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب السابق عن إصابة نجم بيراميدز رمضان صبحي وغيابه عن الملاعب لمدة ٣ أسابيع .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي في العضلة الضامة وغيابه ٣ أسابيع "

ويعاني رمضان صبحي من إصابة قوية بمزق في العضلة الضامة وهو ما أدى إلى تأكد غيابه عن معسكر منتخب مصر المقبل .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.