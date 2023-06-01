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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دكتورة أسنان حلمها.. الأولى على القاهرة بالإعدادية تتحدث مع صدى البلد

الاولي بالاعدادية
الاولي بالاعدادية

التقى موقع صدى البلد، مع الطالب منة الله شريف محمد الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وتحدثت منة عن طريقة مذاكرتها التي جعلتها تحصل على المركز الأول وتتطلع إلى الأفضل.

 

وأعربت الطالبة منة الله شريف، الأولى على محافظة القاهرة بالشهادة الإعدادية، عن فرحتها البالغة بالنتيجة التي حصلت عليها، وأنها استقبلت الخبر من خلال مكالمة مع والدتها أخبرتها فيها بالنتيجة وأنها الأولي، وأنها لم تكن تتوقع ذلك ولكن والدتها كانت دائما تشجعها وتقول لها إنها سوف تصير الأولى وأن هذا الإحساس نما وكبر لديها أثناء الامتحانات حيث إنها مع المراجعة بعد الامتحان كانت تجد نفسها متفوقة وحلت جميع الأسئلة بشكل سليم.

 

وأضافت الأولى على محافظة القاهرة بالشهادة الإعدادية، أنها كانت تذاكر عن طريق تقسيم الساعات وثم استراحة، وأنها لم تحدد عدد ساعات معين للمذاكرة وأنها كانت تركز على الحصول على وقت ترفيه كبير وصل إلي ثلاث أو أربع ساعات فى اليوم الواحد وكانت تحرص على الحصول علي قسط كاف من النوم.

 

ووجهت الطالبة منة الله شريف، نصيحة للطلاب وهي أن يحرصوا على المذاكرة أولا بأول حتي لا تتراكم المواد وأن ينالوا قسطا كافيا من النوم، وأن يحلوا الكثير من الإمتحانات وأنها تزيد كمية الاستيعاب بشكل كبير.

 

وعن مثلها الأعلى أجابت أنه والدها لأنه كان دائم المساندة لهم وساعدها كثيرا، وأشارت إلى أن والدها يعمل مهندسا ويقوم الآن بعمل دكتوراه، وأنها منذ نعومة أظافرها وهي تحلم بأن تكون طبيبة أسنان مثل عمتها، وأنها اجتهدت في كل السنوات الدراسية الماضية وكانت من الأوائل طمعًا في تحقيق الحلم.

 

وأضافت أنها كانت تحب كثيرا الرياضة والعلوم ولا تفضل مذاكرة العربي والدراسات لأنه كان ممتلئ بالحفظ وهي لا تحب الحفظ، وأنها كانت سعيدة أثناء ذهابها لإمتحان الرياضة، وأنها كانت خافة فى يوم امتحان الدراسات لأنها كانت خائفة من التاريخ، وأنها تحلم بدخول مدارس ستيم (مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا)، وعن هوايتها تقول إنها تحب الطبخ.

 

بينما تقول والدتها إنها كانت تتوقع أن تكون ابنتها من الأول وأنها فرحتها بنجاحها تفوق أي فرحة فى الحياة، وتتمني أن يفرح الجميع بأولادهم، وأنها كانت متأكدة من أن ابنتها من الأول.

 

وأضافت والدة الطالبة منة الله شريف، الأولى على محافظة القاهرة بالشهادة الإعدادية، أنه يجب على جميع الأمهات الوقوف بجوار ابنهم وتشجيعهم والوقوف بجانبهم وخلفهم وأنها طالما كانت معهم فإنهم سوف يقدرون على تخطى جميع العقبات.

https://fb.watch/kUrZNK3Bom/?mibextid=Nif5oz

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