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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تستحوذ على 80% من المبيعات.. سامسونج تهيمن على الهواتف القابلة للطي

Samsung
Samsung

 

تعتبر شركة  سامسونج  الكورية الجنوبية رائدة في سوق الهواتف القابلة للطي منذ إطلاقها سلسلة Galaxy Fold لأول مرة في عام 2019 وحققت نجاحا كبيرا وكانت السبب في عودة موضة هذا القطاع.

وفقا لتقرير موقع gizchina استحوذت  Samsung  على حوالي 80٪ من كل مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في العام الماضي، في عام 2021 ، باعت ساسمونج ما يقرب من 10 ملايين هاتف قابل للطي ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 300٪ عن العام السابق عليه  2020. مع تزايد شعبية الهواتف القابلة للطي ، تأمل سامسونج في بيع 15 مليون هاتف قابل للطي مع نهاية العام الحالي.

Samsung 

ازداد طلب الشركات على الهواتف القابلة للطي وخلال العام الماضي تضاعف الطلب من قبل المؤسسات على هواتف  سامسونج  القابلة للطي وبالتالي تضاعف عدد الهواتف الذكية Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip التي تم بيعها للاستخدام المؤسسي بأكثر من الضعف على أساس سنوي. 

في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 ، ارتفع عدد الهواتف الذكية القابلة للطي المباعة إلى المؤسسات وموظفيها بنسبة 105٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. هذه الأرقام توضح أن هذا النمو في المبيعات سيقابله حاجة إلى ابتكارات هادفة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.

Samsung 

تم تصميم أحدث هواتف Samsung القابلة للطي ، Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 ، لتقديم طريقة أكثر مرونة للاستخدام العملي وتعزيز الإنتاجية، يتحول Galaxy Z Fold4 إلى جهاز لوحي بشاشة واسعة مقاس 7.6 بوصة ، مما يتيح للمستخدمين رؤية أوضح والكتابة والعمل عليه في مساحة أوسع.

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 أيضا Galaxy Z Flip4 هو هاتف على شكل صدفي قابل للطي إلى النصف ، مما يجعله أكثر إحكامًا ويسهل حمله حتى في الأماكن الضيقة. كلا الهاتفين متوافقان مع شبكات الجيل الخامس الأحدث ويأتيان مع مجموعة من الميزات المصممة لتعزيز الإنتاجية.

تهيمن Samsung على سوق الهواتف القابلة للطي منذ بضع سنوات حتى وقتنا الحالي، مع تزايد شعبية الهواتف القابلة للطي ، تخطط العلامة التجارية لبيع 15 مليون هاتف قابل للطي هذا العام مع تضاعف طلب الشركات على الهواتف القابلة للطي. 

سامسونج Samsung الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip Galaxy Z Fold4

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