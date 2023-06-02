ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة آل سيف، وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة، واتسم تصميم الشرفة الأنيق بتفاصيله من أقواس وأعمدة حجرية منحوتة مع الطراز المعماري للقصر المتمثل بأنماط التصميم الإسلامية والأرابيسك لتشكل حالة من الانسجام مع طبيعة الحفل.

وكان ولي العهد الأمير الحسين مرتديا بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها الملك عبد الله الثاني في حفل زفافه.



قصر زهران

وقف الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، في قصر زهران العامر لاسقبال الزعماء العرب والضيوف من جميع أنحاء العالم قبل عقد قران نجله في قصر زهران بالأردن.

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