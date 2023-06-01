زفاف ولي العهد .. ملك الأردن يقيم حفل استقبال بقصر الحسينية

أقام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا العبدالله في قصر الحسينية، اليوم الخميس، حفل استقبال بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، و الأميرة رجوةُ الحسين.



وشارك في الحفل أفراد العائلة المالكة وأفراد من عائلة السيف، وعدد من ضيوف الأردن والمدعوين وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.



ووصل الأمير الحسين وسمو الأميرة رجوةُ الحسين إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر الذي سلك طرقا في العاصمة عمان، عقب عقد قرانهما الميمون في قصر زهران.



وفي مدخل الحفل، اصطف حملة السيوف تحية وترحيبا بهما.



وتشارك فنان العرب محمد عبده، والفنان عمر العبداللات في تقديم مغناة خصصت لهذه المناسبة، فيما قُدمت مجموعة من الأغاني الأردنية والعربية والدبكات والأهازيج والرقصات الفلوكلورية.



وصافح الملك الأردني وقرينته والعرسان ووالدا الأميرة رجوةُ الحسين الضيوف المدعوين.