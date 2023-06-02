دعوة ومسبحة منقوشة.. شاهد هدايا الأسرة الملكية الأردنية للمشاركين بزفاف ولي العهد

استعرض برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة "سي بي سي"، ولأول مرة هدايا الأسرة الملكية الأردنية للمشاركين في عقد قران وزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على الفتاة السعودية رجوة السيف، في قصر زهران في العاصمة عمّان.

وعرض الدكتور طارق الناصر، أستاذ الإعلام بجامعة اليرموك في الأردن، وأحد المشاركين بحفل زفاف ولي الهد الأردني، خلال حواره عبر "الزوم" ببرنامج "من مصر"، هدايا حفل الزفاف التي قدمها ولي العهد للمشاركين، والتي تضمنت مسبحة وعليها نقوش للتاج الملكي، والآية القرآنية "وجعلنا بينكم مودة ورحمة"، بجانب كارت الدعوة للحفل، والذي حمل نقوشًا للتاج الملكية، بجانب الدعوة الموجهة بالاسم.



وقال الدكتور طارق الناصر، إن الاحتفالات متواصلة بالتزامن مع عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على الفتاة رجوة السيف، مضيفًا أن مراسم الزفاف بسيطة من حيث المحتوى حيث يحرص الأردنيين على حب هذه العائلة.

وواصل الدكتور طارق الناصر، أستاذ الإعلام بجامعة اليرموك في الأردن،:"كل محافظات المملكة اليوم احتفلت بالزفاف، والزفاف لم يكن فقط على شاشات التلفزيون، بل في كل محافظات المملكة، وقراها، وبدأ الاحتفال مبكرًا والاستعداد كانت منذ أكثر من شهر ، وكان هناك عادة أردنية تقليدية وهي وليمة الفرح، وعشاء على شرف الأردنيين بحضور الأردنيين من كل محافظات، كان مميزًا جدًا، وكان الأمراء يقفون على الأبواب لاستقبال الشعب الأردني".

الموكب الأحمر

وأشار الدكتور طارق الناصر، أستاذ الإعلام بجامعة اليرموك في الأردن، إلى أن الموكب الأحمر، هو موكب ملكي يستخدم في الأفراح ويحاكي تطور شكل الدولة الأردنية حيث يوجد الخيول والسيارات العسكرية الحمراء، وهذا الموكب يعني للأردنيين الكثير.