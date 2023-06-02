قصة سيارة أقلت ولي عهد الأردن وعروسه .. تفاصيل

أثارت سيارة الرينج روفر التي أقلت ولي عهد الأردن وعروسه من قصر زهران إلى قصر الحسينية الكثير من الجدل لرواد السوشيال ميديا فتعد هي ذات السيارة التي تم قد تخصيصها للملكة الراحلة إليزابيث وذلك خلال زيارتها للأردن وهي سيارة موديل 1984 "رينج روفر" من "وود آند بيكيت" ، بعد عقد القرآن مباشرة.

وقد صنعت السيارة من قبل شركة وود آند بيكيت البريطانية وقد سبق واستخدام تلك السيارة الملك الحسين والملكة إليزابيث في الكثير من الزيارات

وقد تم أدخال السيارة إلى متحف السيارات الملكي وذلك في عام 2003 وقد بقيت مرة أخرى في المتحف حتى تم أعادة تشغيلها مرة أخرى وذلك لاستخدامها في حفل زفاف سمو ولي العهد.

وقد تم تجديد السيارة ميكانيكياً في الأردن وذلك مع إعادة طلائها مرة أخرى وإعادة تصميم بعض النوافذ الجانبية والسقف للسماح بمشاهدة أفضل.