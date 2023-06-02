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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تعلن عن موعد بداية إنتاج سيارات الدفع الرباعي الكهربائية

صدى البلد

أصدرت تويوتا تحديثًا رئيسيًا على خطتها للكهرباء في الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعلان عن نموذج جديد بالكامل واستثمارات إضافية متعلقة بالبطاريات.

أعلنت الشركة اليابانية رسميًا أنه سيتم تجميع طراز SUV جديد بالكامل من ثلاثة صفوف تعمل بالبطارية في مصنع تويوتا في كنتاكي ، بدءًا من عام 2025.

تويوتا تعلن عن موعد بداية انتاج سيارات الدفع الرباعي الكهربائية 

لم تعلن تويوتا عن أي تفاصيل حول النموذج الجديد، ما يكمن فقط في التزامها العام بكهربة المركبات وبناء المركبات حيث تبيعها.

 

يعتبر الموقع في جورج تاون ، كنتاكي أكبر مجمع تصنيعي لشركة تويوتا على مستوى العالم ، حيث تبلغ طاقته التصنيعية السنوية 550 ألف سيارة ، والتي تنتج حاليًا طرازات كامري و وكامري هايبرد و RAV4  و ليكزس  ES ، بالإضافة إلى محركات الاحتراق الداخلي (أربعة و ست اسطوانات)، سيتم التخلص التدريجي من لكزس ES في عام 2025 ، تاركًا بعض المساحة للسيارة الكهربائية الجديدة.

 

استثمارات البطاريات في ولاية كارولينا الشمالية

كما أعلنت تويوتا أن أول سيارة كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة سيتم تشغيلها بواسطة بطاريات من Toyota North Carolina.

 

ويذكر أن مصنع البطاريات الجديد في ولاية كارولينا الشمالية (لكل من السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل) قيد الإنشاء حاليًا مع خطة لبدء الإنتاج في عام 2025.

 

تم تأكيد الموقع مسبقًا لاستثمار 3.8 مليار دولار (1.29 مليار دولار يتعلق بالهجينة ، و 2.5 مليار دولار يتعلق بالسيارات الكهربائية)، ولكن وفقًا للإعلان الأخير ، ستستثمر تويوتا 2.1 مليار دولار إضافية في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية، وسترفع هذه الخطوة الإجمالي إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار وستة خطوط إنتاج.

 

استثمار بقيمة 1.29 مليار دولار بحلول عام 2031 (متعلق بمركبات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة)

استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار (تتعلق بالسيارات الكهربائية)

2.1 مليار دولار استثمار (متعلق ب BEVs)

الإجمالي: إجمالي استثمارات 5.9 مليار دولار (HEVs + BEVs)

 

يشير مبلغ الاستثمار بوضوح إلى أن الموقع لن ينتج وحدات بطاريات فحسب ، بل ينتج أيضًا خلايا بطارية ليثيوم أيون، وحاليًا لا توجد تفاصيل حول كيمياء البطارية أو عامل شكل الخلية.

 

"ستكون المنشأة مركزًا لشركة تويوتا لتطوير وإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم اللازمة لتوسيع محفظتها من المركبات الكهربائية."

 

لم تكشف الشركة في الوقت الحالي عن أي تفاصيل حول البطاريات نفسها أو القدرة التصنيعية (من حيث جيجاوات / ساعة).

 

الدفع الرباعي الكهربائية تويوتا الولايات المتحدة SUV

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