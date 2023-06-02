الزراعيين: التعاون الأفريقي «ضرورة» لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومخاطر المناخ

شارك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في الاحتفالية التي نظمها اتحاد الطلاب الأفارقة في مصر تحت عنوان «يوم أفريقيا»، بحضور العديد من المسؤولين والسفير محمد نصر رئيس الجمعية الأفريقية احتفالا بمرور 60 عاما علي نشأة منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 خاصة ان مصر من بين 32 دولة أفريقية مؤسسة للمنظمة التي تحولت إلي الاسم الحالي وهو الاتحاد الأفريقي عام 2002 ، واستعراض التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وخاصة في مجالات الأمن الغذائي وتغير المناخ ودعم التعاون الثنائي بين مختلف دول القارة.



وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفالية انها تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتفعيل التعاون المشترك بين مختلف دول القارة من خلال مشروعات أفريقيا لها صبغة دولية تخدم الأمن الغذائي وتقلل من تأثير الظروف الدولية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية علي إمدادات الغذاء بدول القارة وتشجيع الاستثمار في القارة الأفريقية خاصة في مشروعات الأمن الغذائي والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية للدول الأفريقية، وأن التعاون الأفريقي «ضرورة» لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومخاطر المناخ مع دعم دور الشباب في القارة وتبادل الخبرات ونقل خبرات الدولة المصرية للأشقاء يخدم أهداف أفريقيا.



وشدد «خليفة»، علي أهمية دور الشباب في التنمية المستدامة والنهوض بالقارة ضمن اجندة افريقيا عام 2063 وان الدولة المصرية تولي التعاون مع الاشقاء الافارقة أهمية خاصة، مشيرا إلي إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال البنك الافريقي الأسبوع الماضي في شرم الشيخ تحت عنوان تهيئة التمويل للقطاع الخاص والاقتصاد الأخضر في افريقيا، لتشجيع تمويل الاستثمار الدولي في داخل القارة الأفريقية.



وأوضح نقيب الزراعيين أهمية الشباب الافريقي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي سواء للمهندسين الزراعيين المصريين أو الشباب الأفريقي الذي يتلقي دروسه العلمية في مصر بمختلف الجامعات وداخل كليات الزراعة المصرية، مشيرا إلي إنه سيتم تنظيم ورشة عمل أفريقية في مدينة مرسي علم أغسطس المقبل حول دور الشباب الأفريقي في تحقيق الأمن الغذائي يشارك فيها الطلاب الأفارقة مع اشقاءهم أوائل خريجي كليات الزراعة في مصر والمتفوقين في هذه الكليات من خلال خبراء مصريون يشاركون في فعاليات هذا الحدث الهام دعما للتعاون المشترك وتقديرا لدور الشباب الأفريقي.



ولفت «خليفة»، إلي أن هناك «ضرورة ملحة» للمزيد من التعاون والإخاء بين الدول الافريقية في ظل التحديات التي تحيط بالقارة الافريقية حيث أصبحت قضية الزراعة والامن الغذائي في أفريقيا قضية هامة جدا، مشيرا إلي أن هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لتنفيذ العديد من مشروعات الامن الغذائي ومنها مشروعات التوسع الافقي لاستصلاح الاراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي وهي متاحة للأشقاء الأفارقة للتعرف علي الخبرات المصرية في مختلف قطاعات الأمن الغذائي وتمكين الدول الأفريقية من نقل هذه الخبرات إلي دولهم.



وأشاد الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بأهمية الاستفادة من الذكري الـ 60 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، في التوعية بالمزيد من التعاون المشترك بين مختلف الدول الأفريقية، مشيرا إلي أن زيارة سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة لمحافظة أسوان للإحتفال بيوم أفريقيا يأتي تأكيدا علي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون والشراكة لتقديم الدعم لمختلف الدول الأفريقية وتحقيق المزيد من الثقة بين الشعوب الأفريقية.



وأشار نقيب الزراعيين إلي أهمية دور شباب الطلاب الأفارقة من خلال رفع كفاءة التدريب والتأهيل والتآخي لهم من خلال اتحاد الطلاب الأفارقة في مصر لتوعية الشباب الافريقي بالفكر المستنير بالحفاظ علي دول القارة من مخاطر الإرهاب لانها قضية هامة جدا ، وأن دعم التعاون المشترك لصالح الشعوب وإستقرارها.