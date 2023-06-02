شقيق بن شرقي يكشف حقيقة عودة اللاعب لنادي الزمالك.. خاص

كشف رشيد بن شرقي، شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، حقيقة عودة شقيقه إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وترددت شائعات خلال الساعات الماضية حول فسخ أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي واقترابه من العودة إلى القلعة البيضاء".



وقال رشيد بن شرقي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد":" أشرف بن شرقي لا يزال لاعبا في نادي الجزيرة، ولا توجد أي مفاوضات مع الزمالك لعودته".



وعن إمكانية رحيل بن شرقي عن الجزيرة حال وصول عروض مناسبة، أجاب:" الله أعلم".



وكان أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده عقده وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء حول التجديد، لينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

أرقام بن شرقي مع الزمالك:



شارك أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في 107 لقاء، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وفاز النجم المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة".