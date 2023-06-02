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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن انضمامها رسميًا لمنظمة شنجهاي للتعاون

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الخميس إن انضمام إيران إلى منظمة شنجهاي للتعاون سيكتمل في يوليو المقبل. ونقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قوله "سنصبح عضوا كامل العضوية في منظمة شنجهاي للتعاون في يوليو، عندما تعقد القمة المقبلة للجمعية".

 

واستضافت سمرقند قمة منظمة شنجهاي للتعاون، في الفترة بين 15 و16 سبتمبر 2022، التي حضرها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ووقعت إيران حينها على مذكرة التزام بالحصول على صفة دولة عضو في الجمعية.

 

من المقرر أن تعقد القمة المقبلة في 4 يوليو برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشكل افتراضي.

 

كما أعلنت وزارة الخارجية الهندية يوم الثلاثاء الماضي، سيشارك جميع أعضاء المنظمة في القمة. تمت دعوة إيران وبيلاروس ومنجوليا كمراقبين. بالإضافة إلى ذلك، تم دعوة تركمانستان كضيف.

 

وتم التوقيع على إعلان تأسيس منظمة شانجهاى للتعاون فى شانجهاى فى يونيو 2001 من قبل ست دول هي روسيا وكازاخستان وقرجيزستان والصين وطاجيكستان وأوزبكستان. 

 

تضم المنظمة حاليًا الهند وباكستان. والدول المراقبة هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنجوليا، وشركاء الحوار هم أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.

شنجهاي منظمة شنجهاي للتعاون ايران عبد اللهيان

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