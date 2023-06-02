أمثلة احترام الكبير وتوقيره في القرآن.. وزير الأوقاف يكشف عنها

ضرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجموعة من الأمثلة التي تتحدث عن احترام الكبير في القرآن الكريم.



وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، اليوم، من مسجد صلاح الدين بالمنيل، وذلك تحت عنوان: "احترام الكبير"، أن القرآن الكريم حكى في سورة القصص فيقول الله (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌٌ).

وأشار إلى أن سيدنا موسى عليه السلام، سقى لهما، لسببين: الأول: صيانة الفتاتين ، وإكراما لهذا الشيخ الكبير (أبوهما).

وتابع: وهذا سيدنا زكريا عليه السلام، يتوسل إلى الله بكبر سنه ، فيقول (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ).

وذكر أن السن له مقامه، والعلم له مقامه، فاحترام الكبير سنا، وكذلك يكون احترام الكبير مقاما.

وأوضح، أن سيدنا موسى عليه السلام، هو نبي الله ، ومن أولى العزم من الرسل، يتأدب مع الكبير علما وهو العبد الصالح، فيقول (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا).