عقوبة مفاجئة ضد الوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا

كشف تقارير صحفية، عن عقوبة مفاجئة ضد فريق الوداد المغربي، قبل مواجهة الأهلي، في إطار منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويواجه الوداد المغربي نظيره الأهلي، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة، في إطار ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ووفقًا لموقع مارس إكسبريس المغربي فأن اللجنة التأديبية بالاتحاد المغربي قررت توقيع عقوبة على الوداد والدفاع الحسني الجديدي؛ بسبب مباراتهم في دور ربع نهائي كأس العرش.

وأشار إلى أن تم تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العودة، طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.



واختتم أن تم أيضًا تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.