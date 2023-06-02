إيمان كريم: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد إنجازات الدولة.. فيديو

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد إنجازات الدولة المصرية.



وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال لقائها برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المجلس هو مجلس متخصص ومستقل وله شخصية اعتبارية أنشأ عام 2019".

وأشارت: "نتواصل بشكل دوري مع الوزارات مباشرة، والمجلس يرسل خطابات ويتلقى إجابات عليها"، موضحه: "مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة بأن يكون المصطلح الرسمي "الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهو متوافق مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذا الشأن".

وتابعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،: "المجلس يقوم بعمل التقرير الدوري الذي يصل للرئيس السيسي كل سنة عن أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية الوصول للخدمات بشكل أيسر".

