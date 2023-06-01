رئيس الأولمبياد المصري الخاص عن قانون حماية ذوي الإعاقة: تفاصيله تفرح

قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد المصري الخاص، إن أول احتفاليه رياضية حضرها الرئيس السيسي عام 2014 كانت الألعاب الإقليمية للألعاب الخاصة.

وأضاف المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد المصري الخاص، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “بعمل مع ذوي الإعاقة الذهنية منذ عام 2003”، متابعا: “لدينا العديد من الإعاقات منها منها بصرية وسمعية وحركية”.

وأشار: “أعمل مع ذوي الإعاقة الذهنية منذ 20 عاما، ويمكن تقسيم هذه السنوات إلى 10 سنوات و10 سنوات، العشر الأولى كنا نجاهد ونحارب ونكسب مكتسبات قليلة، أمافي العشر سنين الأخيرة، أصبح لدينا قانون لحماية ذوي الإعاقة، وإذا دخلت في هذا القانون ستفرح، فضلا عن صندوق لذوي الإعاقة به مبالغ كبيرة“.

وأوضح المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد المصري الخاص،: “عدد ذوي الإعاقة كبير جدا يصل إلى 15 مليون في جميع أنواع الإعاقات”، مضيفا: “ملف ذوي الإعاقة ملف هام جدا”.

