حلمي طولان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة ٣٠ من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - عبد الرحمن بودي