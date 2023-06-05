حصل له إيه؟ سقوط شجرة فوق شاب بسيارته أثناء العاصفة |فيديو جراف

سقوط شجرة على شاب .. انتشر على نطاق واسع على موقع تيك توك مقطع فيديو قصير لشاب داخل سيارته أثناء سقوط شجرة على زجاج السيارة وتحطيمه وهو بداخلها أثناء ساعات العاصفة الترابية القوية التي ضربت مدن مصر.



قاعد في أمان الله

وكتب الشاب على مقطع الفيديو “قاعد في أمان الله بصور العاصفة..يلا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل”

وشهدت مصر تغيرات متلاحقة للأحوال الجوية في الأيام الماضية، من عاصفة ترابية إلى أمطار صيفية مرورا برياح شديدة تسببت في سقوط لوحات إعلانية.

ولمتابعة المزيد حول سقوط شجرة على سيارة شاب أثناء العاصفة الترابية التي ضربت مصر .. تابع الفيديو جراف التالي: